Lesedauer: 2 Min.

Die Krise belaste besonders Kleinstunternehmen. WÀhrend die BeschÀftigung im Mittelstand insgesamt stabil sei, habe bei Firmen mit maximal zehn BeschÀftigten der Personalabbau begonnen, sagte Mayr der Deutschen Presse-Agentur. "Kleinstunternehmen, die oft stark mit der Region verbunden sind und teils seit Generationen am Standort, halten so lange, wie es geht an ihren Mitarbeitern fest. Wenn sie BeschÀftigung abbauen, ist das ein Warnsignal."