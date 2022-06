Bisher hatte die Bank bis 2024 j├Ąhrliche Kosteneinsparungen von 1,0 bis 1,5 Milliarden Franken angepeilt. Einzelheiten zu den Kostenma├čnahmen werde die Bank bei einer Investorenveranstaltung am 28. Juni bekannt geben. Auch auf einer Konferenz am Donnerstag d├╝rfte sich Konzernchef Thomas Gottstein dazu ├Ąu├čern.

Aktienwert hat sich halbiert

Analysten bef├╝rchten eine Art Abw├Ąrtsspirale. Wie in der Vergangenheit d├╝rfte das Sparprogramm den Mitarbeitern auch dieses Mal die Laune verderben und sich erneut negativ auf die Ertr├Ąge auswirken, kommentierte Vontobel-Analyst Andreas Venditti. An der B├Ârse brachen Credit-Suisse-Aktien um rund sechs Prozent ein.

Verm├Âgensverwaltung schw├Ącht das Gesch├Ąft

W├Ąhrend Morgan Stanley oder Goldman Sachs im Investmentbanking zuletzt nahe bei ihren Rekordquartalen gelegen h├Ątten, weise Credit Suisse hier nun regelm├Ą├čig Verluste aus, urteilte Citi-Analyst Andrew Coombs. Auch in der Verm├Âgensverwaltung erodiere das Gesch├Ąft. "Ein weiteres Quartal, eine weitere Gewinnwarnung", ├╝berschrieb er seine Einsch├Ątzung. "Was fr├╝her eine Seltenheit war, ist heute die Norm."

An der Strategie, die neben dem Gesch├Ąft mit reichen Privatkunden auch ein substanzielles Investmentbanking vorsieht, will Credit Suisse nicht r├╝tteln. Auf kurze Sicht beabsichtige Credit Suisse auch, mit einer Quote des harten Kernkapitals (CET1) von rund 13,5 Prozent zu arbeiten. Bis zum Jahr 2024 peilt die Bank weiter eine Kernkapitalquote von mehr als 14 Prozent an.