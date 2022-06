Aktualisiert am 09.06.2022 - 13:21 Uhr

Der ehemalige Wirecard-Chef Markus Braun hat einen kleinen Teilerfolg im Kampf um sein Vermögen erzielt. Einer von zwei millionenschweren Arrestbefehlen, die der Insolvenzverwalter erwirkt hatte, wurde am Donnerstag vom Landgericht MĂŒnchen I aufgehoben. Dabei handelt es sich mit einer Summe von 35 Millionen Euro allerdings um den kleineren der beiden Arrestbefehle. Ein weiterer ĂŒber eine Summe von 140 Millionen wurde vom Gericht bestĂ€tigt.

Der Insolvenzverwalter Michael JaffĂ© hatte 2021 die Vermögensarreste erwirkt und so das Vermögen des Wirecard-Chefs eingefroren. Der Arrest von grĂ¶ĂŸerem finanziellen Umfang wurde nun bestĂ€tigt, da JaffĂ© glaubhaft gemacht habe, "dass Herr Dr. Braun seine Pflichten als Vorstandsmitglied der Wirecard AG verletzt hat", hieß es vom Gericht. Hier geht es zum einen um die Auszahlung eines Darlehens ĂŒber 100 Millionen Euro an eine in Singapur gegrĂŒndete Gesellschaft ohne Sicherheiten und trotz ZahlungsrĂŒckstĂ€nden aus einem frĂŒheren Darlehen.