TatsĂ€chlich stieg der Preis an den Tankstellen zuletzt deutlich schneller als der Ölpreis an den internationalen Börsen. Korrekturen beim Ölpreis bemerkten Verbraucherinnen und Verbraucher dagegen nicht an der Tankstelle. Öl- und Benzinpreise klaffen daher auseinander. "Die Spanne zwischen den Öl- und den Kraftstoffpreisen ist so hoch wie schon lange nicht mehr", bestĂ€tigte auch Carsten Fritsch, Rohstoffanalyst bei der Commerzbank, im GesprĂ€ch mit t-online.