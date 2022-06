Sondersitzung EZB verstÀrkt Kampf gegen Anleihe-Ausverkauf Von dpa , fho 15.06.2022 - 17:59 Uhr Lesedauer: 2 Min. EZB-PrÀsidentin Christine Lagarde (Archivbild): Am Mittwoch hat sich der EZB-Rat zu einer Sondersitzung getroffen. (Quelle: imago-images-bilder)

Der EZB-Rat hat auf einer außerplanmĂ€ĂŸigen Sitzung entschieden, das Geld den Corona-Notkaufprogrammen flexibel einzusetzen. An den MĂ€rkten kam das gut an.

Als Reaktion auf die jĂŒngste Unruhe an den FinanzmĂ€rkten will die EuropĂ€ische Zentralbank (EZB) Gelder aus dem Ende MĂ€rz ausgelaufenen Corona-Notkaufprogramm PEPP besonders flexibel einsetzen. Das teilte die Notenbank am Mittwoch nach einer Sondersitzung des EZB-Rates mit. Zugleich beauftragte der Rat die zustĂ€ndigen AusschĂŒsse des Eurosystems zusammen mit der EZB, die Fertigstellung eines neuen Kriseninstruments zu beschleunigen.

In den vergangenen Tagen waren die Zinsen an den KapitalmĂ€rkten stark gestiegen, wĂ€hrend sich die Stimmung an den AktienmĂ€rkten deutlich verschlechterte. Besonders deutlich stiegen zuletzt die Kapitalmarktzinsen in sĂŒdeuropĂ€ischen LĂ€ndern. Ein Grund fĂŒr diese Entwicklung ist die AnkĂŒndigung der EZB, ihre NeukĂ€ufe von Staatsanleihen Anfang Juli einzustellen.

An den MĂ€rkten sorgten die Aussagen der EZB fĂŒr steigende Aktienkurse. Nach sechs Handelstagen mit teils heftigen Verlusten stieg der Leitindex Dax nun um 1,36 Prozent auf 13.485,29 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Pendant zur Eurozone baute am Nachmittag ebenfalls seine Gewinne aus und stieg zwischenzeitlich um zwei Prozent.

Experte: Instrumente sind umstritten

Die Entscheidung der EZB wurden von Experten unterschiedlicher GeldhĂ€user genau beobachtet. FĂŒr Ulrich Kater, Chefvolkswirt der DekaBank hatte das Treffen eher "vorbeugenden Charakter". "Die EZB hat bereits ein Instrument, das sie bei der GlĂ€ttung der Staatsanleihen-MĂ€rkte einsetzen könnte, nĂ€mlich die Reinvestitionen des bisherigen Anleihekaufprogramms (PEPP). Ob dies allerdings volumenmĂ€ĂŸig ausreicht, um in Stressphasen die RisikoaufschlĂ€ge von Mitgliedstaaten-Anleihen in den Griff zu bekommen, darf bezweifelt werden", so der Experte. Andere Instrumente seien rechtlich und politisch umstritten.