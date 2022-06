Linke will Mindestpolster auf 0,4 Prozent anheben

Ampel plant Aktienrente

Die Bundesregierung hat derweil andere PlĂ€ne: Um die LiquiditĂ€t der Rentenkasse zu sichern, will die Ampelkoalition einen Kapitalstock auflegen. Das heißt: In einem ersten Schritt sollen zehn Milliarden Euro in einen Fonds fließen, der bei der Bundesbank angedockt werden soll. In den nĂ€chsten Jahren sollen weitere Gelder fließen.