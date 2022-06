Bundesregierung legt Streit um Verbrenner-Aus bei: Bei EU-Verhandlungen

Aktualisiert am 28.06.2022 - 17:27 Uhr

Die Bundesregierung hat sich w├Ąhrend der Verhandlungen auf EU-Ebene auf eine gemeinsame Position zum m├Âglichen Aus f├╝r neue Verbrenner-Autos ab 2035 geeinigt. Wie ein Regierungssprecher am Dienstag mitteilte, unterst├╝tzt die Bundesregierung einen sich abzeichnenden Vorschlag des Rates zu den Flottengrenzwerten als "Beitrag auf dem Weg zu einer klimaneutralen Mobilit├Ąt". Zuerst hatte die "Welt" berichtet.

In den Verhandlungen der vergangenen Tage habe erreicht werden k├Ânnen, dass dieses Anliegen des Koalitionsvertrages im Beschlusstext verankert werde, so der Regierungssprecher: "Unter dieser Voraussetzung w├╝rde die Bundesregierung dem Vorschlag zustimmen."

FDP hatte gro├če Bedenken

In FDP-Kreisen hie├č es, diese Position sei mit der FDP abgesprochen. Zuvor war unklar gewesen, ob Deutschland einem m├Âglichen Aus f├╝r neue Verbrenner-Autos in der EU ab 2035 zustimmt ÔÇô oder sich enth├Ąlt. Das Thema hatte f├╝r heftigen Streit in der Bundesregierung gesorgt, die FDP hatte gro├če Bedenken. Sie hatte darauf gepocht, dass nach 2035 auch Verbrenner-Autos zugelassen werden k├Ânnen, die mit E-Fuels fahren.