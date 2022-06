"Das ist ein Fehler": BMW attackiert Verbrenner-Aus

Endlich herrscht Einigkeit in der Bundesregierung ÔÇô aber das scheint nicht f├╝r alle ein Grund zur Freude zu sein. Die Entscheidung, ein Verbrenner-Aus auf EU-Ebene bis zum Jahr 2035 zu unterst├╝tzen, st├Â├čt in der Autoindustrie teils auf harsche Kritik.

BMW-Vorstandschef Oliver Zipse h├Ąlt ein Verbot neuer Autos mit Verbrennermotor in der EU ab 2035 f├╝r falsch. "In der heutigen Zeit alles auf eine Karte zu setzen, ist ein industriepolitischer Fehler", sagte Zipse am Dienstag in M├╝nchen. Ob die notwendige Ladeinfrastruktur f├╝r E-Autos bis 2035 geschaffen werden k├Ânne, sei offen. Wie Europa den Zugang zu den entscheidenden Rohstoffen sicherstellen wolle, sei unklar. Hier drohten neue Abh├Ąngigkeiten.