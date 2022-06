Deutsche Bahn tritt Airline-Bündnis der Lufthansa bei | Mobilitätswende

Aktualisiert am 29.06.2022 - 13:02 Uhr

Aktualisiert am 29.06.2022 - 13:02 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Die Deutsche Bahn hat gro├če Pl├Ąne mit der Lufthansa. Die DB schlie├čt sich nun dem internationalen Airline-B├╝ndnis mit 26 Fluggesellschaften an.

Als erstes Unternehmen au├čerhalb der Luftfahrt wird die Deutsche Bahn Partner eines internationalen Airline-B├╝ndnisses. Das geht aus einer am Mittwoch verbreiteten Einladung hervor, nach der die DB und die Star Alliance am Montag in Frankfurt eine "neue intermodale Partnerschaft" vorstellen.