16,5 Prozent: Fleischpreise steigen doppelt so stark wie Verbraucherpreise

Die Preise fĂŒr Fleisch und Wurst sind in den ersten fĂŒnf Monaten des Jahres deutlich stĂ€rker gestiegen als die Verbraucherpreise insgesamt. Im Mai betrug die Teuerung fĂŒr Fleisch und Fleischwaren 16,5 Prozent im Vorjahresvergleich, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Montag mitteilte. Das war doppelt so hoch wie die Inflationsrate insgesamt von 7,9 Prozent – die Preise fĂŒr Nahrungsmittel insgesamt stiegen um 11,1 Prozent.