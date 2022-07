Corona-Pandemie Lufthansa-Mitarbeiter kritisieren Krisenmanagement Von rtr 06.07.2022 - 12:01 Uhr Lesedauer: 1 Min. Lufthansa (Symbolbild): Arbeitnehmer kritisieren das Management (Quelle: Bj├Ârn Trotzki/imago-images-bilder)

Arbeitnehmervertretungen der Lufthansa erheben Vorw├╝rfe. Das Management habe die Pandemie ausgenutzt, um langfristig Kosten im Unternehmen zu senken.

Die Personalvertretungen der Lufthansa haben das Krisenmanagement des Vorstands heftig kritisiert. "Anstatt die Krise der gesamten Luftfahrtbranche als Chance zu sehen, mit vereinten Kr├Ąften einen gemeinsamen Weg durch die Pandemie zu finden, sah der Konzernvorstand darin offensichtlich vielmehr die Gelegenheit, langfristig tarifliche und betriebliche (Kosten-) Strukturen abzusenken", hei├čt es in einem Brief an die Mitglieder des Aufsichtsrats, der am Mittwoch tagt.

Die Situationsanalyse der Personalvertretungen f├Ąllt verheerend aus. Lufthansa verspiele ihren guten Ruf und verliere langj├Ąhrige G├Ąste, hei├čt es in dem Brief, der dpa vorliegt. In vielen Bereichen fehle es an Personal, die Kollegen seien an der physischen und psychischen Belastungsgrenze.

Dem Vorstand halten die Arbeitnehmervertreter vor, nicht schnell genug umgesteuert zu haben. "Viel zu lange wurde an den K├╝ndigungsdrohungen festgehalten, um die gew├╝nschten Zugest├Ąndnisse doch noch zu erzielen, und in der Folge viel zu sp├Ąt davon abger├╝ckt."

Fehlende Bewerber

Pessimistisch ├Ąu├čern sich die Arbeitnehmer auch zur Rekrutierung neuer Kr├Ąfte: "Die Arbeitsbedingungen sind in vielen Bereichen so, dass es uns an Bewerbern fehlt. Die Verg├╝tungen starten in manchen Gesellschaften unter den nun kommenden Mindestlohnanforderungen." Die Unterzeichner aus vielen Unternehmensteilen forderten von den Aufsichtsr├Ąten, auf eine konstruktive und positive Personalf├╝hrung hinzuwirken.