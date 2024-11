Für Sammler sind deutsche Briefmarken mehr als nur historische Zeugnisse: Manche dieser kleinen Kunstwerke erzielen auf Auktionen Rekordsummen. Aber welche Marken gehören zu den wertvollsten, und was macht ihren Reiz aus?

Ein besonders berühmtes Exemplar ist der Baden 9 Kreuzer Fehldruck aus dem Jahr 1851. Aufgrund eines Druckfehlers erschien die Marke in Grün statt in Rosa, was sie zu einer der seltensten und teuersten deutschen Marken macht. Heute existieren nur noch vier Exemplare, und bei einer Auktion im Jahr 2008 wurde eines davon für beeindruckende 1,5 Millionen US-Dollar verkauft. 2019 wurde noch mal eine verkauft, und zwar für 1,26 Millionen Euro.