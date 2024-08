Zehn Tipps: Was Arbeitnehmer von der Steuer absetzen können

Normalerweise wäre die Frist bereits verstrichen, doch in diesem Jahr haben Sie noch ein letztes Mal länger Zeit, um Ihre Steuererklärung abzugeben. Bis zum 2. September, um genau zu sein. Doch egal, wann man sich an die Formulare setzt – Spaß macht das wohl nur den wenigsten.

1. Fahrtkosten

"In vielen Fällen lohnt es sich, die absolvierten Fahrten zur ersten Tätigkeitsstätte in der Steuererklärung anzugeben", heißt es bei der VLH. "Denn mit der Entfernungspauschale kommt man bei 215 Arbeitstagen und einer Entfernung von 20 Kilometern zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte bereits auf 1.290 Euro." Damit hätten Sie die Werbungskostenpauschale bereits geknackt.

Für jeden gefahrenen Kilometer gibt es 30 Cent vom Fiskus, ab dem 21. Kilometer sogar 38 Cent. Je weiter die Strecke zur Arbeit ist, desto höher fällt also der Betrag aus, den Sie steuerlich geltend machen können.

2. Homeoffice-Pauschale

"Wer also seine berufliche Tätigkeit an mindestens 210 Tagen überwiegend von zu Hause ausübt und keine erste Tätigkeitsstätte aufsucht, kann 1.260 Euro steuerlich geltend machen – und liegt auch damit schon über der Werbungskostenpauschale von 1.230 Euro", so die VLH.