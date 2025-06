Was ist eine Exit-Strategie?

Militär, Wirtschaft, Politik - in zahlreichen Bereichen sind planbare Strategien gefragt. (Quelle: IMAGO/Zoonar.com/Anastasiia Torianyk/imago)

In Politik, Wirtschaft und anderen Bereichen hört man gelegentlich von einer Exit-Strategie. Was ist damit gemeint und wann findet sie Anwendung?

Gründer von Start-ups verfolgen häufig eine Exit-Strategie. Aber auch in anderen Lebensbereichen werden Rückzugsstrategien genutzt. Dieser Artikel stellt die Möglichkeiten und die Ziele vor, die damit verfolgt werden.

Was bedeutet "Exit-Strategie" in der Wirtschaft?

In der Wirtschaft geht es meist um den Rückzug aus dem eigenen Unternehmen. Es kann sich aber auch um die Abkehr von der bisherigen Strategie oder den Ausstieg aus einem Marktsegment handeln. Ziel ist, entweder den Gewinn zu maximieren oder den Verlust in Grenzen zu halten.

Für die Gründer eines Start-ups bedeutet das, dass sie ihr Unternehmen oder Teile davon gewinnbringend verkaufen, sobald es sich am Markt etabliert hat. Dies kann von Anfang an so geplant sein oder eine relativ spontane Entscheidung aufgrund eines guten Übernahmeangebots darstellen.