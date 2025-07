Fahrtkosten in der Steuererklärung angeben: So geht es richtig

Lesedauer: 3 Min.

Haben Sie einen längeren Arbeitsweg, können Sie in Ihrer Steuererklärung die Fahrtkosten geltend machen. Das gilt auch bei Dienstreisen.

Fahren Sie täglich eine längere Strecke mit dem Auto zur Arbeit, kann das ziemlich teuer werden. In Ihrer Steuererklärung können Sie die Fahrtkosten angeben und dafür eine Pendlerpauschale erhalten. Wie hoch diese ausfällt, hängt von der Länge Ihres Arbeitsweges ab.

Fahrtkosten als Teil der Werbungskostenpauschale

Das Finanzamt berücksichtigt für jeden Arbeitnehmer automatisch eine Werbungskostenpauschale. Sie liegt für das Steuerjahr 2024 bei 1.230 Euro. Erst wenn Sie höhere Werbungskosten haben, sollten Sie diese detailliert in der Steuererklärung angeben und auf Nachfrage nachweisen. Denn dann sinkt Ihre Steuerlast zusätzlich. Berufliche Fahrtkosten zählen zu den Werbungskosten.

Höhe der Fahrtkosten für die Steuererklärung

Für Fahrten zur Arbeit erkennt das Finanzamt nur die einfache Entfernung zur ersten Tätigkeitsstätte an. Dabei handelt es sich um Ihre Hauptarbeitsstelle. Haben Sie noch einen Nebenjob an einem anderen Ort, werden die Kosten für die Fahrten dorthin nicht anerkannt.

Für eine Entfernung bis zu 20 Kilometer setzen Sie pro Kilometer eine Pauschale von 30 Cent an. Ab dem 21. Kilometer erkennt das Finanzamt einen Betrag von 38 Cent an.

Die Fahrtkosten gelten unabhängig davon, ob Sie mit dem eigenen Auto, dem Motorrad, dem Fahrrad, der Bahn oder dem Bus zur Arbeit fahren. Auch wenn Sie zu Fuß gehen, können Sie von der Pendlerpauschale profitieren. Sie wird vom Finanzamt aber nur für die Tage anerkannt, an denen Sie tatsächlich an Ihrer Arbeitsstätte gearbeitet haben. Waren Sie krank oder hatten Sie Urlaub, müssen Sie das berücksichtigen.

Besonderheiten bei den Fahrtkosten

Bei einer Dienstreise gelten pro Kilometer 30 Cent. Dabei wird nicht nur die einfache Entfernung anerkannt. Das Finanzamt zahlt bei Dienstreisen die Pauschale für die Hin- und Rückfahrt, wenn Sie mit Auto oder Bahn reisen. Bei Flugreisen sind immer die tatsächlichen Kosten anzugeben. Erstattet Ihnen Ihr Arbeitgeber die Kosten für eine Dienstreise ganz oder teilweise, können Sie den erstatteten Betrag nicht in der Steuererklärung geltend machen.

Bei Fahrten zur Arbeit erkennt das Finanzamt die Fahrtkosten für die einfache Entfernung unbegrenzt an, wenn Sie mit dem eigenen Fahrzeug fahren. Das gilt auch für Fahrgemeinschaften. Auch die Kosten für Fahrten zum Arzt sind mit 30 Cent pro Kilometer steuerlich absetzbar. Bei Fahrten zur Arbeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln sind die Fahrtkosten auf 4.500 Euro im Jahr begrenzt. Übersteigen die Kosten für Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln diesen Betrag, müssen Sie Belege dafür vorlegen.

Fahrtkosten für die Steuererklärung berechnen

Im Internet stehen Ihnen Rechner zur Verfügung, mit denen Sie für die Steuererklärung die Fahrtkosten berechnen können. Ein Beispiel: Ein Arbeitnehmer hat einen Arbeitsweg von 25 Kilometern und fährt mit dem Auto zur Arbeit. Er hat an 220 Tagen im Jahr vor Ort gearbeitet. Daraus ergibt sich die folgende Berechnung:

Das ergibt einen Betrag von 7,90 Euro pro Tag, der mit den Tagen multipliziert wird, an denen das Fahrzeug benutzt wurde. In der Steuererklärung setzt der Arbeitnehmer einen Betrag von 1.738 Euro für die Fahrtkosten an.