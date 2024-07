Aktualisiert am 03.07.2024 - 13:40 Uhr

Limit am Geldautomat: So viel können Sie abheben

Sparkasse und Co.

Die Abhebungslimits an Geldautomaten sind relativ hoch. Und sie sind von Bank zu Bank unterschiedlich. Wie viel Sie wo abheben können, erfahren Sie hier.

Beim Abheben von Bargeld am Geldautomaten gibt es oft Grenzen, die je nach Bank und Kontotyp variieren. Geldautomatenlimits dienen vor allem der Sicherheit, denn im Falle eines Diebstahls der Karte wird so der maximale Schaden begrenzt. Ein Überblick der einzelnen Banken.

Welcher Betrag ist bei welcher Bank möglich?

Die Limits für das Abheben von Bargeld variieren zwischen den verschiedenen Banken und Kontotypen. Hier sind die aktuellen Standardgrenzen der führenden Banken in Deutschland:

Die Unterschiede zwischen In- und Ausland

In Deutschland sind die Limits oft einheitlich geregelt, aber sie können sich trotzdem je nach Kontotyp und individueller Vereinbarung unterscheiden. Wenn Sie höhere Summen benötigen, können Sie meist in der Filiale höhere Beträge abheben, aber dies muss in der Regel vorab vereinbart werden.