Aktualisiert am 16.11.2025

Dispo überzogen? Dann bekommen Sie einen negativen Schufa-Eintrag. (Quelle: Giuseppe Lombardo/getty-images-bilder)

Ein Dispokredit bietet Ihnen finanziellen Spielraum, doch wird er schnell zur Schuldenfalle. Überziehen Sie ihn, ist das mit höheren Zinsen verbunden.

In welcher Höhe Ihnen Ihre Bank einen Dispokredit einräumt, hängt meistens von Ihrem Einkommen ab. Den Dispo können Sie vollständig ausschöpfen, doch sollten Sie ihn möglichst schnell wieder ausgleichen, um nicht in der Schuldenfalle zu landen. Die Banken erheben für einen Dispo deutlich höhere Zinsen als für andere Kredite. Überziehen Sie Ihren Dispo, schmälert das Ihre Bonität.

Dispokredit als eingeräumte Überziehung

Ohne weitere Absprachen mit der Bank können Sie jederzeit Ihr Girokonto im Umfang des Dispokredits überziehen. Der Dispokredit wird daher als eingeräumte Überziehung bezeichnet. Sie bestimmen, wann Sie Ihren Dispokredit wieder ausgleichen. Da die Zinsen für den Dispokredit deutlich höher als für andere Kredite sind, sollten Sie Ihr Girokonto jedoch möglichst schnell wieder ausgleichen. Anderenfalls besteht die Gefahr, dass Sie Ihren Dispo überziehen, was mit hohen Kosten verbunden ist.

Dispo überziehen im Ermessen der Bank

Haben Sie Ihren Dispo bereits in vollem Umfang ausgeschöpft und besteht der finanzielle Engpass weiterhin, können Sie schnell den Überblick verlieren. Überziehen Sie den Dispo, fallen dafür noch höhere Zinsen als für die Inanspruchnahme des Dispos an. Die Bank muss sich gegen einen Zahlungsausfall absichern und wird Sie kontaktieren. Sie fordert Sie zumeist auf, möglichst schnell Ihren Kontostand auszugleichen. Ein Anspruch auf Belastung des Girokontos über den Dispositionskredit hinaus besteht nicht. Es liegt im Ermessen der Bank, welche Zinsen sie dafür erhebt und in welcher Zeit Sie Ihre Überziehung ausgleichen müssen.

Gefahr der Kündigung durch die Bank

Die Bank kann ein Inkassounternehmen beauftragen, das Geld einzutreiben, wenn Sie Ihren Dispo überzogen haben. Da kein Geld mehr auf dem Konto vorhanden ist, werden keine Abbuchungen mehr durchgeführt. Auch wichtige laufende Kosten wie Miete, Strom oder Telefon werden dann nicht mehr abgebucht. Die Bank ist berechtigt, das Girokonto zu kündigen. Sie informiert die Schufa über die Überziehung. Sie erhalten einen negativen Eintrag und im schlimmsten Fall haben Sie in Deutschland kaum noch eine Chance, einen Kredit zu erhalten oder einen Vertrag abzuschließen, beispielsweise für ein Handy.

Alternativen zum Dispokredit

Sie sollten unbedingt vermeiden, Ihren Dispokredit zu überziehen. Der Dispo ist lediglich für Notfälle gedacht, da er mit hohen Zinsen verbunden ist. Haben Sie Ersparnisse, sollten Sie einen Teil davon verwenden, um den Dispo auszugleichen. Sind keine Ersparnisse vorhanden, ist eine Umschuldung mit einem Ratenkredit oder Rahmenkredit möglich. Bei beiden Kreditkarten sind die Zinsen deutlich günstiger als beim Dispo.