Gerät ein Schuldner in Zahlungsschwierigkeiten, droht eine Lohnpfändung. Doch sind auch Zuschläge zum Lohn wie der Nachtzuschlag betroffen? Was Sie wissen sollten.

Seit dem 1. Juli 2023 gilt bei Lohnpfändungen eine Freigrenze von 1.402 Euro. Das bedeutet, dass Sie 1.402 Euro Ihrer Einkünfte behalten dürfen, um Ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Beziehen Sie mehr, geht dieses Geld an Ihre Gläubiger. Diese Grenze liegt höher, wenn Sie Kinder haben und für sie Unterhalt bezahlen müssen.

Pfändbar ist das gesamte Nettoeinkommen, also Lohn, Gehalt und Rente , aber auch Arbeitslosengeld und Bürgergeld-Nachzahlungen, wenn diese die Freigrenze überschreiten. Wie aber verhält es sich mit Zuschlägen, etwa wenn Sie nachts arbeiten oder an Sonn- und Feiertagen?

Nachtzuschlag

Nachtzuschläge fallen nicht unter die Pfändung, wenn sie "im üblichen Rahmen", das heißt steuerfrei, ausgezahlt werden. Das gilt laut §3b, EStG, in diesen Fällen:

Die Arbeit in der Nacht ist laut Auffassung des Bundesgerichtshofs mit einer höheren Belastung und einem gesundheitlichen Risiko verbunden. Das Sozialleben leidet und es können psychische sowie körperliche Probleme auftreten. Diese Erschwernis der Arbeit wird durch einen Lohnzuschlag ausgeglichen.

Ähnlich wie beim Nachtzuschlag verhält es sich mit Zuschlägen für die Arbeit an Sonn- und Feiertagen. Diese Tage sind ebenfalls durch §3b, EStG, besonders geschützt. Deshalb werden auch an Sonn- und Feiertagen Zuschläge an Arbeitnehmer gezahlt und diese Erschwerniszuschläge sind gleichermaßen nicht pfändbar.