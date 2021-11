In Mast in Rostock

Afrikanische Schweinepest in Mecklenburg-Vorpommern bestätigt

16.11.2021, 01:31 Uhr | dpa

Schweine schauen aus ihren Kastenständen (Symbolbild): In einer Mast in Mecklenburg-Vorpommern ist ein Fall der Afrikanische Schweinepest bestätigt worden. (Quelle: Countrypixel/imago images)

Die gefährliche Afrikanische Schweinepest ist im Norden Deutschlands angekommen. Ein Tier in Mecklenburg-Vorpommern wurde positiv getestet.

Der erste Fall von Afrikanischer Schweinepest (ASP) in Mecklenburg-Vorpommern ist nun amtlich. Das Nationale Referenzlabor – das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) – habe die Tierseuche am Montag in entsprechenden Proben nachgewiesen, teilte das Bundeslandwirtschaftsministerium am Abend mit. Die ASP sei erstmals in einem Hausschweinebestand in Mecklenburg-Vorpommern aufgetreten.

Zuvor hatte das Landes-Agrarministerium mitgeteilt, dass in einer Schweinemastanlage mit mehreren Tausend Tieren im Landkreis Rostock mehrere Tiere verendet seien, und ein Test habe den Verdacht ergeben, dass sie mit dem ASP-Erreger infiziert gewesen sein könnten.

Den Angaben zufolge greifen jetzt die Maßnahmen der Schweinepest-Verordnung in der Zuständigkeit der Länder: Unter anderem muss die zuständige Behörde vor Ort nun anordnen, dass alle Tiere des Bestands getötet und unschädlich beseitigt werden.

Die Afrikanische Schweinepest ist eine Virusinfektion, die für Wild- und Hausschweine meist tödlich endet. Für Menschen ist die Krankheit ungefährlich.