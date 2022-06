Aktualisiert am 02.06.2022 - 15:08 Uhr

Lesedauer: 1 Min.

Die internationalen Sanktionen gegen Russland wegen des Ukraine-Kriegs treffen die Wirtschaft des Landes laut Wirtschaftsminister Robert Habeck (Gr├╝ne) hart. Zwar verdiene die Regierung des russischen Pr├Ąsidenten Wladimir Putin noch immer viel Geld mit Energieexporten und das "tut weh", sagte Habeck am Donnerstag im Bundestag. "Aber er kann sich von dem Geld, das er verdient, immer weniger, ja faktisch nichts mehr kaufen."

Die L├Ąnder, die sich den Wirtschaftssanktionen gegen Russland angeschlossen haben, h├Ątten in den vergangenen Monaten 53 Prozent weniger in das Land ausgef├╝hrt, sagte Habeck weiter. Auch die Exporte der Staaten, die sich nicht an den Sanktionen beteiligten, seien um 45 Prozent gesunken.