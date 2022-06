Gasersatzreserve in Gang setzen

Parallel dazu bereitet laut Papier das Wirtschaftsministerium eine notwendige Ministerverordnung vor, um die "Gasersatzreserve" in Gang zu setzen. Daf├╝r sollen Kraftwerke, die bereits als Reserve zur Verf├╝gung stehen, ert├╝chtigt werden ÔÇô um kurzfristig an den Markt zur├╝ckkehren zu k├Ânnen.

"Wir rufen die Gasersatzreserve ab, sobald das Gesetz in Kraft getreten ist", so Habeck. "Das bedeutet, so ehrlich muss man sein, dann f├╝r eine ├ťbergangszeit mehr Kohlekraftwerke. Das ist bitter, aber es ist in dieser Lage schier notwendig, um den Gasverbrauch zu senken. Wir m├╝ssen und wir werden alles daran setzen, im Sommer und Herbst so viel Gas wie m├Âglich einzuspeichern." Die Gasspeicher m├╝ssten zum Winter hin voll sein. Das habe oberste Priorit├Ąt.