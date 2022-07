Bundesnetzagentur: Deutsche Gasspeicher reichen "für ein bis zwei Monate"

Bundesnetzagentur-Chef Klaus M├╝ller ruft zum Energiesparen auf. (Quelle: Christophe Gateau/dpa-bilder)

Wirtschaftsminister Robert Habeck hatte am Donnerstag deutlich gemacht, dass er ein vollst├Ąndiges Ausbleiben russischer Gaslieferungen durch Nord Stream bef├╝rchtet. Es drohe ab dem 11. Juli "eine Blockade von Nord Stream 1 insgesamt", sagte der Gr├╝nen-Politiker. Deswegen k├Ânne es im Winter wirklich problematisch werden. Die Gasversorgung ├╝ber den Sommer sei gew├Ąhrleistet. Am 11. Juli beginnen j├Ąhrliche Wartungsarbeiten von Nord Stream, die in der Regel zehn Tage dauern. Dann flie├čt kein Gas durch Nord Stream 1. Die gro├če Sorge ist, dass Russland nach der Wartung den Gashahn nicht wieder aufdreht.

Haushalte und Krankenh├Ąuser besonders gesch├╝tzt

Im Falle eines Gas-Lieferstopps w├╝rden M├╝ller zufolge Privathaushalte ebenso wie Krankenh├Ąuser oder Pflegeheime besonders gesch├╝tzt. "Ich kann zusagen, dass wir alles tun, um zu vermeiden, dass Privathaushalte ohne Gas dastehen", sagte er. "Wir haben aus der Corona-Krise gelernt, dass wir keine Versprechungen geben sollten, wenn wir nicht ganz sicher sind, dass wir sie halten k├Ânnen." Die Netzagentur sehe allerdings "kein Szenario, in dem gar kein Gas mehr nach Deutschland kommt".

M├╝ssten Industriebetriebe von der Gasversorgung getrennt werden, "orientieren wir uns am betriebswirtschaftlichen Schaden, am volkswirtschaftlichen Schaden, an den sozialen Folgen und auch an den technischen Anforderungen des Gasnetzbetriebs", sagte M├╝ller.