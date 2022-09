EZB-Entscheid: Steigen jetzt auch die Zinsen auf dem Sparbuch?

US Open: So lief das Damen-Finale

Die EZB hebt die Zinsen um 0,75 Prozentpunkte an – und damit so drastisch wie nie zuvor. t-online erklärt, was der historische Schritt für Sie bedeutet.

Die Europäische Zentralbank geht in die Eisen. Im Kampf gegen die Inflation hebt sie Zinsen so stark an wie noch nie in ihrer Geschichte: Die Zinsen in der Eurozone steigen mit dem Beschluss vom Donnerstag um 0,75 Prozentpunkte. t-online erklärt die Hintergründe der EZB-Entscheidung und welche Konsequenzen die Zinserhöhung für Sparer, Anleger, Verbraucher hat.

Was ist überhaupt der "Leitzins"?

Der "Leitzins" der EZB bestimmt, wie hoch die Zinsen für Sparer und Kreditnehmer in der Eurozone ausfallen. Klassischerweise bezeichnet das Wort den sogenannten "Refinanzierungszinssatz" der EZB.

Gemeint ist damit der Zinssatz, zu dem sich die Geschäftsbanken, also Sparkassen und private Kreditinstitute wie die Deutsche Bank, Geld bei der Europäischen Zentralbank leihen können. Hebt die EZB den Leitzins an, müssen die Banken mehr Geld für ihre Kredite bei der Zentralbank zahlen – was sie wieder hereinholen, indem sie die höheren Zinsen an ihre Kunden weiterreichen.

Neben dem Leitzins fürs Kreditgeschäft gibt es den ebenso wichtigen "Einlagezins". Seine Höhe bestimmt, wie viel Prozent Zinsen die Geschäftsbanken für Geld bekommen, das sie bei der Zentralbank parken. Auch diesen Prozentsatz reichen die Banken an ihre Privat- und Geschäftskunden weiter, und zwar in Form von Sparzinsen.