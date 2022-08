Zu wenig Regen: Niedriger Rheinstand erhöht Rezessionsrisiko

Die niedrigen Pegelstände am Rhein – der wichtigsten deutschen Wasserstraße – machen Ökonomen zufolge eine Rezession der bereits schwächelnden Wirtschaft noch wahrscheinlicher. "Wir erwarten ohnehin, dass die deutsche Wirtschaft ab dem dritten Quartal in eine leichte Rezession fällt und das Wachstum 2022 nur noch 1,2 Prozent betragen sollte", sagte der Deutschland-Chefvolkswirt der Deutschen Bank, Stefan Schneider, am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters.