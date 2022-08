Arbeitskraftmangel: Millionen Jobs sind in Deutschland unbesetzt

Aktualisiert am 11.08.2022 - 11:20 Uhr

Aktualisiert am 11.08.2022 - 11:20 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Millionen Jobs sind in Deutschland unbesetzt

Neuer Rekordwert: Fast zwei Millionen Stellen sind in Deutschland ausgeschrieben. Das könnte sich allerdings bald ändern, warnen Experten.

Die Zahl der offenen Stellen in Deutschland ist weiter gestiegen und hat im zweiten Quartal ein neues Allzeithoch erreicht. 1,93 Millionen offene Stellen zählte das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in den drei Monaten April bis Juni. 1,47 Millionen Stellen davon waren "sofort oder zum nächstmöglichen Termin" zu besetzen.

Die Zahl der offenen Stellen hatte schon im ersten Quartal mit 1,74 Millionen einen Rekord erreicht – sie wuchs im zweiten Quartal weiter um 189.500, wie das IAB am Donnerstag mitteilte. In Westdeutschland waren demnach 1,18 Millionen und in Ostdeutschland 292.000 Stellen sofort zu besetzen.