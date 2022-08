Keine weiteren Streiks: Lufthansa und Verdi einigen sich auf Tariferhöhung

Die Lufthansa und die Gewerkschaft Verdi haben sich auf eine Tariferhöhung für die rund 20.000 Beschäftigten der Airline am Boden geeinigt. Das teilte die Lufthansa am Donnerstag mit. Damit droht kein weiterer Arbeitskampf mit Flugstreichungen wie in der vergangenen Woche. Am Mittwoch vergangener Woche hatten in dem Tarifstreit die Beschäftigten für mehr als 26 Stunden die Arbeit niedergelegt.