Trend zum Zweit- und Drittwagen Zahl der Autos nimmt weiter zu Von afp Aktualisiert am 15.09.2022 - 10:57 Uhr Lesedauer: 1 Min. Stau am Kaiserdamm in Berlin (Archivbild): Immer mehr Deutsche haben einen Zweit- oder Drittwagen, aller Klimaschutzbemühungen zum Trotz. (Quelle: IMAGO/Emmanuele Contini)

In Deutschland gibt es immer mehr Autos pro Einwohner. Dabei bestehen deutliche Unterschiede zwischen den Bundesländern.

In Deutschland nimmt die Zahl der Autos pro Einwohner weiter zu. Im Jahr 2021 setzte sich dieser Trend der vergangenen zehn Jahre weiter fort, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag mitteilte. Auf 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner kamen demnach 580 Autos. Im Jahr 2011 waren es 517 gewesen.

Am höchsten war die Autodichte in den westlichen Flächenländern, allen voran im Saarland, in Rheinland-Pfalz und in Bayern. In den ostdeutschen Bundesländern lag sie deutlich unter dem bundesweiten Schnitt und hat dort seit 2011 auch weniger stark zugenommen. Die wenigsten Pkw pro Einwohner gibt es in den Stadtstaaten.

Einnahmen aus Kfz-Steuer steigen

Bei der Ausstattung der privaten Haushalte ging der Trend in den vergangenen zehn Jahren zum Zweit- oder Drittwagen, wie die Statistiker mitteilten. Der Anteil der Haushalte mit mindestens einem Auto blieb nahezu stabil, während der Anteil mit zwei Pkw und mehr merklich stieg. Der Bund freute sich im Zehnjahresvergleich um gestiegene Einnahmen aus der Kfz-Steuer um 13 Prozent.