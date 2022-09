Gorbatschow wird beigesetzt: Kein Staatsbegräbnis, kaum internationalen Gäste

Offenbar hat es nicht einmal eine Einladung gegeben: So begründete Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), dass er nicht an der Beerdigung teilnehme. Deutschland wird stattdessen durch den Geschäftsträger der Botschaft in Moskau vertreten sein, in mehreren Bundesländern wurde eine Trauerbeflaggung angeordnet.