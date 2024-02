Großbritannien kritisiert eine mögliche Offensive in Rafah. Dessen ungeachtet attackiert Israel den Ort mit schweren Luftangriffen. Alle Informationen im Newsblog.

Außenexperte der CDU: Situation in Rafah "extrem schwierig"

8.42 Uhr: Anlässlich der Nahost-Reise von CDU-Chef Friedrich Merz äußert ein Außenexperte der CDU , Jürgen Hardt, Verständnis für Israels Vorgehen im Gazastreifen. Im Süden des Palästinensergebiets hätten sich nicht nur Flüchtlinge, sondern auch "die Hamas-Terroristen zurückgezogen", sagt Hardt im ARD-"Morgenmagazin". Merz werde bei seiner Reise "mit Sicherheit" nicht fordern, dass Israel ein "Terrornest" an der israelischen Grenze hinnehmen müsse, argumentiert der Außenpolitiker. Merz reist im Rahmen eine Delegationsreise der CDU/CSU-Bundestagsfraktion nach Israel.

Hardt nennt die Situation in der Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens "extrem schwierig". Die Menschen dort hätten "keine Möglichkeit auszuweichen". Die humanitäre Situation im Gazastreifen müsse verbessert werden, räumte der Unionspolitiker ein. Zudem müsse eine Antwort auf die Frage gegeben werden, "wie man sich eigentlich die Zukunft nach diesem Krieg vorstellt".

Huthis greifen wohl erneut Schiff vor Jemens Küste an

7.11 Uhr: Südlich der jemenitischen Küste ist britischen Behördenangaben zufolge erneut ein Schiff angegriffen worden. Der Angriff sei mit zwei Raketen erfolgt, erklärt die britische Behörde für Seehandel (UKMTO). "Die Besatzung ist in Sicherheit und das Schiff fährt zum nächsten Anlaufhafen weiter", heißt es. Im Roten Meer und im Golf von Aden haben die Huthi-Rebellen vom Jemen aus in den vergangenen Monaten immer wieder Handelsschiffe angegriffen. Die Huthi-Miliz sieht sich als Teil der "Achse des Widerstands", ein Bündnis im Nahost-Krieg, das sich gegen Israel richtet und vom Iran geleitet wird.

Bericht: Zahl der Todesopfer steigt nach Israels Angriffen in Rafah

6.22 Uhr: Bei der Serie von israelischen Angriffen im Raum Rafah im südlichen Gazastreifen sind nach palästinensischen Angaben mehr als 100 Menschen getötet worden. Wie die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa unter Berufung auf medizinisches Personal in Rafah meldet, seien unter den Todesopfern auch Kinder und Frauen. Bei den intensiven Angriffen in verschiedenen Teilen der Stadt seien zudem Hunderte Menschen verletzt worden.

Das israelische Militär hatte kurz zuvor bekannt gegeben, dass "eine Serie von Angriffen auf Terrorziele in der Gegend von Schabura im südlichen Gazastreifen" durchgeführt worden sei. Schabura liegt bei der Stadt Rafah, wo Hunderttausende palästinensische Binnenflüchtlinge Schutz gesucht haben. Die Angriffsserie sei beendet worden, heißt es in der kurzen Mitteilung des israelischen Militärs auf Telegram. Einzelheiten wurden dazu nicht genannt.

Israel meldet die Befreiung von zwei Geiseln

Hamas meldet mehr als 50 Tote bei Luftangriffen auf Rafah

2.24 Uhr: Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben Ziele im Raum Rafah im südlichen Gazastreifen angegriffen. Wie das Militär in der Nacht zum Montag bekannt gab, sei "eine Serie von Angriffen auf Terrorziele in der Gegend von Schabura im südlichen Gazastreifen" durchgeführt worden. Sie seien beendet, hieß es in einer kurzen Mitteilung auf Telegram. Einzelheiten wurden nicht genannt.