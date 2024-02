Israelischer Generalstabschef: "Jeder sollte eingezogen werden"

Die Hamas meldet Dutzende Tote nach israelischen Luftangriffen – auch Geiseln. Unterdessen macht Joe Biden einen Vorschlag. Alle Informationen im Newsblog.

Generalstabschef der israelischen Armee: "Jeder sollte eingezogen werden"

19.40 Uhr: Der Generalstabschef der israelischen Armee (IDF), Generalleutnant Herzi Halevi, hat sich für eine Verschärfung der Rekrutierungsregeln ausgesprochen. Das berichten israelische Medien wie "The Times of Israel" unter Berufung auf eine Pressekonferenz mit Halevi. Demnach sagte er, dass das Militär immer nach Wehrpflichtigen und Truppen "aus allen Teilen der israelischen Gesellschaft" gesucht habe.

Zu den Plänen der IDF, die Dienstzeit von Wehrpflichtigen und Reservisten in der Armee zu verlängern, aber nicht die Einberufung ultraorthodoxer Männer zu erzwingen, sagt Halevi: "In diesen herausfordernden Tagen ist eines ganz klar: Jeder sollte eingezogen werden, um das Zuhause zu beschützen." Man treibe Rekrutierungslösungen voran, um die Reihen der IDF zu füllen.

Der Krieg gegen die Terrororganisation Hamas, so Halevi, verdeutliche, dass es notwendig sei, die Rekrutierungsregeln zu verändern. "Wir haben eine historische Chance, die Rekrutierungsquellen für die IDF zu erweitern, und das in einer Zeit, in der der Bedarf sehr groß ist", sagt Halevi. Israelische Medien vermuten, dass er sich dabei möglicherweise auf den ultraorthodoxen und arabischen Teil der israelischen Gesellschaft bezieht.

Nach Hisbollah-Angriff: Israel beschießt Stellungen im Südlibanon

17.58 Uhr: Israelische Kampfflugzeuge haben nach Militärangaben Beobachtungsposten und andere Militäranlagen der schiitischen Terrororganisation Hisbollah im Südlibanon bombardiert. Die Angriffe erfolgten demnach im Umkreis von Hula, Jarun und fünf weiteren Orten. Zudem nahm israelische Artillerie aus Israel heraus Hisbollah-Stellungen im Südlibanon unter Feuer.

Wenige Stunden zuvor hatte die Hisbollah nach israelischen Angaben mit Panzerabwehrraketen auf die israelische Grenzstadt Kiriat Schmona geschossen. Dabei wurden zwei Personen verletzt (siehe Eintrag von 16.55 Uhr).

Hisbollah: Beschuss Israels endet erst bei Waffenstillstand in Gaza

17 Uhr: Die libanesische Terrororganisation Hisbollah will mit ihrem Beschuss auf Israel erst aufhören, wenn Israels "Aggression" gegen den Gazastreifen endet, wie deren Chef Hassan Nasrallah erklärt. Seine Gruppe werde die Feuergefechte nur dann einstellen, wenn für den Gazastreifen ein vollständiger Waffenstillstand erreicht werde. "An dem Tag, an dem die Schießerei in Gaza aufhört, werden wir auch die Schießerei im Süden einstellen", sagt er in einer Fernsehansprache.

Zwei Verletzte nach Hisbollah-Angriff in Israel

16.55 Uhr: Bei einem Angriff der Terrororganisation Hisbollah aus dem Südlibanon auf die israelische Stadt Kiryat Shmona sind zwei Menschen schwer verletzt worden, schreibt die "Times of Israel". Demnach handelt es sich um einen 15-Jährigen und seine 47 Jahre alte Mutter, sie wurden per Hubschrauber in ein Krankenhaus in Haifa gebracht. Die Rakete sei auf einer Straße in der weitgehend evakuierten Stadt eingeschlagen.

Die Hisbollah erklärte, der Angriff sei eine Vergeltung für einen israelischen Angriff in der südlibanesischen Stadt Talloussa am Montag. Dort starben mindestens zwei Mitglieder der vom Iran unterstützten Terrorgruppe.

Iran simuliert Raketenangriff auf israelische Luftwaffenbasis

15.25 Uhr: Irans Revolutionsgarde (IRGC) hat bei einem Manöver mit neuen Mittelstreckenraketen einen Angriff auf Israel simuliert. Dafür feuerte die IRGC-Marine aus dem Golf von Oman und Raketenbasen auf dem Festland mehrere Mittelstreckenraketen auf Testziele in der Wüste. Ziel war laut Staatssendern die Simulation eines Angriffes auf die israelische Luftwaffenbasis Palmachim.

Demnach handelte es sich hauptsächlich um Raketen vom Typ Fateh (Eroberer) und Emad mit einer Reichweite von etwa 1.700 Kilometern. Die staatliche Nachrichtenagentur Irna veröffentlicht ein Video des Raketentests, der erstmals auch von einem Versorgungsschiff erfolgte. Die "Schahid Mahdawi" wurde als Umbau eines Containerschiffs vor etwa einem Jahr vorgestellt. Das Schiff dient der iranischen Marine als Seebasis, mit Abschussvorrichtungen für Drohnen und Raketen.