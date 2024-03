Russische Zeitung hetzt nach Anschlag "Mögen sie in der Hölle verbrennen" Von t-online , wan 28.03.2024 - 01:38 Uhr Lesedauer: 3 Min. Das Titelbild der russischen Wochenzeitung "Argumente und Fakten" zeigt westliche Regierungschefs in einem Höllenfeuer. (Quelle: aif.ru) Kopiert News folgen

Russische Medien versuchen nicht nur, die Ukraine als angeblichen Mittäter für den Anschlag bei Moskau darzustellen. Sie beziehen auch Deutschland und die USA mit ein.

In Russland läuft nach dem tödlichen Anschlag auf eine Konzerthalle am 22. März nahe Moskau die Propagandamaschine auf Hochtouren. Nachdem aus dem Kreml sehr schnell eine Verbindung in die Ukraine vermutet wurde, legt jetzt die größte Wochenzeitung des Landes nach. "Argumenty i Fakty" (Argumente und Fakten) heißt das Blatt, und auf der aktuellen Titelseite macht es gleich klar, wer nach Ansicht der kremlfreundlichen Redaktion die wahren Hintermänner des Terrorakts, zu dem sich der Islamische Staat bekannt hat, seien.

"Wir kennen die Architekten der Crocus Terroranschläge", steht dort in großen Buchstaben, und darunter eine Collage mit Fotos von Wolodymyr Selenskyj, Joe Biden, dem britischen Premier Rishi Sunak, seinem Vorgänger Boris Johnson – und Bundeskanzler Olaf Scholz. Das Blatt ist die meistgelesene Wochenzeitung in Russland, in den 1990er Jahren erreichte es eine Rekord-Auflage von 33 Millionen Exemplaren, heute sind es nach eigenen Angaben noch etwa drei Millionen.

Zeitung nennt IS-Täterschaft "Unsinn"

Der britische BBC-Korrespondent Steve Rosenberg hat in einem Video auf X übersetzt, was das Propagandablatt noch schreibt: "Mögen sie in der Hölle verbrennen", steht über dem Bild der westlichen Regierungschefs und einem Feuer als Hintergrund. Im Text wird behauptet, dass die Täterschaft des IS "Unsinn" sei. "Das sollen sie einander erzählen", zitiert Rosenberg aus der Zeitung. Zu dem Anschlag, bei dem weit über 130 Menschen ums Leben kamen, hatte sich die Terrororganisation IS bekannt. Experten gehen davon aus, dass die Bekennernachricht echt ist.

Im Hauptartikel wird dann laut Übersetzung von einem "amerikanischen Fußabdruck in der Crocus-Tragödie" gesprochen. Terrorismus sei "ein Standardinstrument des Westens seit Jahrzehnten", behaupten die Verfasser.

Englischer Politiker unterstützt Verschwörungstheorie

Doch Rosenberg hat noch weitere Beispiele für das Kreml-Narrativ gefunden, dass andere als der IS hinter dem Anschlag stecken sollen. Die "Kmsomolskaja Prawda" zitierte den russischen Geheimdienstdirektor Alexander Bortnikow, dass man sich in der Ukraine darauf vorbereite, "den Terroristen einen Heldenempfang zu bereiten". Gefragt, ob er die USA, Großbritannien und die Ukraine als verantwortlich ansehe, sagte er der Zeitung: "Ich denke schon".

Unterstützung bekommen Putins Propagandisten ausgerechnet von einem britischen Parlamentarier. George Galloway, ein wegen seiner Verschwörungstheorien zum britischen Palast und antisemitischer Äußerungen umstrittener Politiker der "Arbeiter Partei Großbritanniens", beschuldigte sein eigenes Land. Die britische Regierung sei in die Anschläge involviert, wird er in der russischen Zeitung "Rossiyskaya Gazeta" zitiert, die ihn einen "Experten" nennt.

Zuerst hatte Galloway nach Angaben des britischen "The Independent" seine Verschwörungstheorien in seiner YouTube-Show präsentiert: "Als die USA, das Vereinigte Königreich und andere schnell versuchten, mir zu versichern, dass nur die (in der Russischen Föderation verbotene) Isis dieses Massaker in Moskau begangen hat, wurde mir automatisch klar, dass sie lügen", sagte er dort. Der britische Außenminister David Cameron wies dies Vorwürfe auf X umgehend als "kompletter Unsinn" zurück.