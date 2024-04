Nach dem iranischen Angriff auf Israel wächst die Sorge vor einer Eskalation. Mehr Informationen im Newsblog.

Außenministerium bestellt iranischen Botschafter ein

13.26 Uhr: Nach der Verschärfung des Nahost-Konflikts durch den Angriff des Iran auf Israel hat das Auswärtige Amt den Botschafter Teherans einbestellt. Das teilt ein Sprecher mit. Das Gespräch finde zur Stunde im Ministerium statt, sagt er. Die Bundesregierung reagiert damit auf die Einbestellung des deutschen Botschafters in Teheran in das dortige Außenministerium am Sonntag. Dieses hatte die Einbestellung mit "unverantwortlichen Positionen" Deutschlands, aber auch Frankreichs und Großbritanniens begründet, deren Botschafter ebenfalls herbeizitiert worden waren.

Iran: Keine Absprachen mit anderen Ländern vor Angriff auf Israel

11.30 Uhr: Der Iran hat vor seinem Angriff auf Israel nach eigenen Angaben mit keinem Land eine Absprache dazu getroffen. Zwar sollen Nachbarländer vorab von dem Angriff informiert worden sein. Der Sprecher des Außenministeriums in Teheran, Nasser Kanaani, betont jedoch, dass mit keinem Land im Voraus abgesprochen worden sei, wie der Iran seine militärische Antwort auf einen Israel zugeschriebenen Angriff auf seine Botschaft in der syrischen Hauptstadt Damaskus gestalten werde.

CDU-Politiker Wadephul mahnt Israel zur Zurückhaltung

11.17 Uhr: CDU-Verteidigungspolitiker Johann Wadephul rät Israel von einer Eskalation im Konflikt mit dem Iran ab. "Wir hoffen, dass es Zurückhaltung gibt", sagt der für Außen- und Sicherheitspolitik zuständige Unionsfraktionsvize im Deutschlandfunk. Die Gefahr einer Eskalation bleibe nach dem ersten direkten Angriff des Irans auf Israel in der Nacht zum Sonntag aber "bedauerlicherweise hoch, weil man schon davon ausgehen muss, dass Israel reagiert".

Es sei zu hoffen, dass Israel den Vorschlägen aus Washington folge und in einem angemessenen Rahmen reagiere, betont er. Einen "zweiten voll entflammenden Krieg hier ganz in der Nachbarschaft zu Europa" wäre für alle eine Katastrophe, warnte Wadephul.

Deutschland müsse erkennen, dass Israel um seine Existenz kämpfe, sagt der CDU-Politiker. Aber: "Wir finden nicht alles richtig – schon seit längerer Zeit – was die Regierung Netanjahu im Einzelnen macht", betont der Oppositionspolitiker und sprach dabei auch das israelische Vorgehen im Gazastreifen an, wo Israel die islamistische Hamas bekämpft. Israel müsse in dem Krieg das Völkerrecht beachten, fordert Wadephul.

Baerbock: Vergeltung keine Kategorie im Völkerrecht

11.11 Uhr: Außenministerin Annalena Baerbock setzt nach dem beispiellosen Angriff des Irans darauf, dass Israel bei einer möglichen Reaktion das Völkerrecht einhält. "Das Recht auf Selbstverteidigung bedeutet die Abwehr eines Angriffes. Vergeltung ist keine Kategorie im Völkerrecht", sagt die Grünen-Politikerin bei einer von Frankreich und Deutschland organisierten Hilfskonferenz für den Sudan in Paris auf die Frage einer Journalistin, ob Israel das Recht zu einem Gegenschlag habe.

Sie habe dies in der vergangenen Woche gegenüber ihrem iranischen Kollegen Hussein Amirabdollahian deutlich gemacht, sagt Baerbock. Mit dem Angriff habe das iranische Regime die Region am Wochenende an den Rand des Abgrunds geführt. "Gleichzeitig hat diese Eskalation aber auch gezeigt, dass die Region an der Seite Israels steht, wenn es die Eindämmung des gefährlichen iranischen Verhaltens geht. Der Iran ist isoliert", sagt die Ministerin.