Deutschland stockt seine humanitäre Hilfe für Gaza auf. Die Hamas behauptet, israelische Soldaten entführt zu haben. Mehr Informationen im Newsblog.

Israelische Armee: Schusswechsel an ägyptischer Grenze

15.49 Uhr: Nach Angaben der israelischen Armee ist es zu einem Schusswechsel an der Grenze zu Ägypten gekommen. Der Vorfall werde geprüft und es würden Gespräche mit dem Nachbarland geführt, teilt das israelische Militär mit. Israelischen Medien zufolge soll bei dem Vorfall am Grenzübergang Rafah im Gazastreifen auch ein ägyptischer Soldat getötet worden sein. Eine offizielle Bestätigung aus Ägypten stand aus. Die Hintergründe waren zunächst unklar. Es wäre der erste tote Soldat auf ägyptischer Seite seit Beginn des Gaza-Kriegs Anfang Oktober.

Die Lage an der Grenze zu Ägypten hatte sich zuletzt immer weiter zugespitzt. Israelische Truppen waren dort vor drei Wochen weiter vorgerückt und hatten am Grenzübergang Rafah auf palästinensischer Seite wie auch in einem Grenzstreifen zwischen Ägypten und Gaza die Kontrolle übernommen.

Zu Beginn des Gaza-Kriegs am 7. Oktober hatte Israel nach eigenen Angaben aus Versehen einen ägyptischen Militärposten in Nähe des Grenzübergangs Kerem Schalom beschossen. Nach Darstellung der ägyptischen Armee wurden dabei mehrere ägyptische Grenzsoldaten leicht verletzt. Das israelische Militär entschuldigte sich für den Vorfall. Vor Beginn des Kriegs kam es an der Grenze beider Länder auch mehrmals zu tödlichen Anschlägen militanter Gruppierungen. Ägypten und Israel hatten 1979 nach mehreren Kriegen einen Friedensvertrag geschlossen. Das Verhältnis beider Länder wird seit dem Gaza-Krieg aber auf eine harte Probe gestellt.

Erdogan will Israel für "Massaker" zur Verantwortung ziehen

14.39 Uhr: Nach dem tödlichen israelischen Luftangriff nahe Rafah im südlichen Gazastreifen kündigt der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan an, die israelische Regierung zur Rechenschaft zu ziehen. "Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um diese Barbaren und Mörder, die nichts mit Humanität zu tun haben, zur Verantwortung zu ziehen", sagt Erdogan.

"Wie Hitler, Milosevic, Karadzic und weitere Pharaonen der Geschichte, die sie bewundern, können sie nicht verhindern, verflucht zu werden", fährt der türkische Präsident fort. Erdogan nennt den Angriff ein "Massaker, das nach dem Aufruf des Internationalen Gerichtshofs (IGH) zur Einstellung der Angriffe geschah" und "einmal mehr das grausame und verräterische Gesicht des Terrorstaates offenbart" habe.

Der türkische Präsident ist seit Beginn des Krieges im Gazastreifen einer der schärfsten Kritiker Israels. Bereits zuvor verglich er Netanjahu mit Adolf Hitler. Die Hamas betrachtet der türkische Präsident als "Widerstandsgruppe". Im April begrüßte er Hamas-Chef Ismail Hanija in Istanbul. Zwischenzeitig brachte er sich auch als Vermittler in dem Krieg zwischen der Hamas und Israel ins Gespräch. Die israelische Armee hatte nach dem nächtlichen Angriff mitgeteilt, bei dem Luftangriff sei ein "Hamas-Komplex in Rafah getroffen worden, in dem wichtige Hamas-Terroristen tätig waren". Der Angriff mit "Präzisionsmunition" habe sich gegen "legitime Ziele" gerichtet.

Kreise: Weitere rund 39 Millionen Euro humanitäre Hilfe für Gaza

11.19 Uhr: Deutschland stockt seine humanitäre Hilfe für den Gazastreifen um rund 39 Millionen Euro auf. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Delegationskreisen erfuhr, soll das Geld insbesondere der Gesundheitsnothilfe in Gaza und der Bekämpfung von Krankheitsausbrüchen wie etwa Cholera dienen. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock sagt am Rande eines Treffens mit ihren EU-Amtskolleginnen und -kollegen in Brüssel, dass die Situation im Nahen Osten dramatisch sei: "Dieses Leid kann keinen Tag weitergehen."