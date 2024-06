Offiziell ist es nur ein informeller Gipfel, zu dem die Staats- und Regierungschefs am Montagabend in Brüssel zusammenkommen. Doch bei dem Termin dürften die Weichen gestellt werden, wer nach der Europawahl für die kommenden fünf Jahre die wichtigsten Ämter in der Europäischen Union erhalten wird.