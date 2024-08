Nicolás Maduro geht nach der umstrittenen Wahl in Venezuela mit Gewalt gegen Demonstranten vor, um seine Macht zu sichern. Dabei hilft ihm wohl Putins Söldnertruppe.

Eine Gruppe von mehr als 50 Männern von Polizei und Nationalgarde sichert eine Absperrung. Sie tragen schwere Schutzausrüstung und werden von einem Einsatzleiter unterrichtet. Ihm hört auch ein Mann in Tarnuniform zu, der ein unverkennbares Wappen auf der Schulter trägt: den Totenkopf der Wagner-Gruppe. Diese Szene ist auf einem Video aus Venezuela zu sehen, das auf X geteilt wurde. Es lässt vermuten, dass die russischen Söldner den Machterhalt von Präsident Nicolás Maduro sichern sollen.

Am Sonntag wurde in Venezuela gewählt. Die Wahlbehörde gab daraufhin bekannt, dass Maduro mit sieben Prozentpunkten Vorsprung gewonnen hätte und weitere sechs Jahre im Amt bleiben wird. Die Opposition aber reklamiert den Wahlsieg für sich. Und auch mehrere südamerikanische Staaten, Deutschland und die USA haben Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Wahl geäußert. Seitdem kam es zu heftigen Protesten im ganzen Land, bei denen laut der regierungsunabhängigen Organisation Foro Penal bislang mindestens elf Demonstranten starben und Hunderte Menschen festgenommen wurden.

Russland erkennt Maduros Sieg an

Russland steht dagegen fest an Maduros Seite. Wladimir Putin hat dem Amtsinhaber bereits zum Wahlsieg gratuliert. "Wir sehen, dass die Opposition die Niederlage nicht akzeptieren will, aber wir glauben, dass sie das tun muss", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow. Die autoritäre Regierung in Caracas erhielt zudem Unterstützung von ihren Verbündeten in China, Kuba und Nicaragua.

Das Video mit dem Wagner-Mann ist nicht der erste Hinweis auf die Tätigkeit der Söldner für Maduros Regime. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete, operiert Wagner bereits seit Jahren in Venezuela. 400 Söldner der Privatarmee seien demnach im Januar 2019 in Caracas gelandet, um den Präsidenten zu schützen.

Maduro war schon nach den letzten Präsidentschaftswahlen im Mai 2018 wegen Betrugsvorwürfen heftig in Kritik geraten. Der damalige Oppositionsführer und Vorsitzende der Nationalversammlung Juan Guaidó hatte sich dann im Januar 2019 selbst zum Interimspräsidenten erklärt und dafür unter anderem die Unterstützung der USA und vielen weiteren Demokratien erhalten.

Wagner wohl schon seit 2019 in Venezuela

Als Reaktion darauf habe Russland Maduros Sicherheit gewährleisten wollen und die Privatarmee entsendet, schrieb Reuters. Der Kreml dementierte den Einsatz. Zudem kamen weitere Zweifel an dem Bericht auf. Die einzige namentlich genannte Quelle, Jewgeni Schabajew, sei "ziemlich dubios", schrieb die "Welt". Der Mann gebe sich als Anführer einer Wagner-nahen Einheit von Kosaken aus, habe der Zeitung aber kein Foto seiner Truppe präsentieren können. Außerdem sehe der dünne und groß gewachsene Schabajew nicht wie ein Ex-Militär aus.

Die Zweifel an der Quelle für den Einsatz von Wagner in Venezuela hatte die "Föderale Nachrichtenagentur" (FAN) ausgelöst. Das kremlfreundliche Onlinemedium stellte Jewgeni Schabajew in einer groß angelegten Diffamierungskampagne als einfachen Maschinenbauer dar, der seine gesamte Biografie erfunden habe. Er sei ein pathologischer Lügner, schrieb die "Föderale Nachrichtenagentur" (FAN). Hinter dem Medium stand jedoch damals ein alter Bekannter, der Wagner einst personifizierte.

Jewgeni Prigoschins Aufstieg