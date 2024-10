Der Iran ist in Sorge – und verbietet Pager auf Flügen

UN: Lebensmittelhilfe in Nord-Gaza massiv eingeschränkt

12.51 Uhr: Die Lage der Menschen im Norden des umkämpften Gazastreifens hat sich nach Angaben des UN-Welternährungsprogramms (WFP) weiter verschärft. Seit dem 1. Oktober sei in dem Gebiet keine Lebensmittelhilfe mehr eingetroffen, weil die wichtigsten Grenzübergänge in den Norden des abgeriegelten Küstenstreifens geschlossen seien, teilt das WFP mit. "Der Norden ist praktisch abgeschnitten, und wir können dort nicht arbeiten."

In dem Gebiet mussten demnach bereits vor einiger Zeit Verteilungsstellen für Lebensmittel, Küchen sowie Bäckereien geschlossen werden. Die letzten Nahrungsmittellieferungen seien an Notunterkünfte und medizinische Einrichtungen verteilt worden. Es sei unklar, wie lange diese begrenzten Lebensmittelvorräte reichen würden, heißt es in einer WFP-Mitteilung weiter.

"Das WFP ist seit Beginn des Krieges vor Ort. Wir setzen uns dafür ein, trotz der Herausforderungen jeden Tag Nahrungsmittel zu liefern, aber ohne sicheren und dauerhaften Zugang ist es praktisch unmöglich, die Menschen in Not zu erreichen", sagt Antoine Renard vom WFP. "Die Menschen wissen nicht mehr, wie sie mit der Situation umgehen sollen."

Norwegen zieht Botschaftspersonal aus dem Libanon ab

10.20 Uhr: Norwegen zieht Teile seines Botschaftspersonals aus der libanesischen Hauptstadt Beirut ab. Hintergrund sei, dass sich die Lage in dem Land angesichts vieler israelischer Angriffe, die auch Beirut und die Friedenstruppen der UN (Unifil) trafen, weiter verschlechtert habe, heißt es in einer Mitteilung des Außenministeriums in Oslo. Der Botschafter bleibe mit einer kleinen Zahl weiterer norwegischer Diplomaten vorerst im Land.

"Die Sicherheitslage im Libanon ist weiterhin äußerst angespannt und unübersichtlich. In der Nähe der norwegischen Botschaft in Beirut gab es Bombeneinschläge. Einige der entsandten norwegischen Diplomaten verlassen daher den Libanon vorübergehend", heißt es in der Mitteilung. Norwegische Staatsbürger wurden aufgerufen, das Land ebenfalls zu verlassen, solange dies noch möglich sei.

US-Sondergesandter im Libanon: USA arbeiten "ununterbrochen" an Waffenruhe

8.48 Uhr: Die USA arbeiten nach Angaben ihres Sondergesandten für den Libanon, Amos Hochstein, "ununterbrochen" an einer Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz. "Wir wollen, dass der gesamte Konflikt beendet wird", sagt Hochstein dem libanesischen Fernsehsender LBC am Freitag. "Daran arbeiten wir ununterbrochen", fügt er hinzu.

Vor dem Hintergrund der jüngsten Zwischenfälle bei den Kämpfen, bei denen Berichten zufolge UN-Blauhelmsoldaten verletzt wurden, spricht Hochstein von "inakzeptablen" Entwicklungen. Die anhaltenden israelischen Bombardierungen der libanesischen Hauptstadt Beirut "müssen aufhören", fordert der US-Sondergesandte.