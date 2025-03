Aktualisiert am 22.03.2025 - 12:43 Uhr

Fünf Jahre nach dem ersten Lockdown bleibt die Frage: Was hat Corona mit unserer Gesellschaft gemacht? Journalist Georg Mascolo zieht im Podcast Bilanz.

Vor fünf Jahren ist der erste Corona-Lockdown in Kraft getreten. Es begann eine Zeit, die unsere Gesellschaft verändert hat. Ein Anlass, um zurückzuschauen: Was war der größte Fehler, der in der Pandemie gemacht wurde? Warum hat die Regierung immer noch keine richtige Aufarbeitung auf den Weg gebracht? Und sind wir für die nächste Pandemie gewappnet?