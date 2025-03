Was Trumps Gespräch mit Putin zum Ukraine-Krieg bringen kann

US-Präsident Trump will den russischen Angriffskrieg schnell beenden. Doch Kremlchef Putin steht im Ruf, eine Lösung herauszuzögern. An diesem Dienstag soll ein Telefonat mehr Klarheit bringen.

US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin wollen erneut über eine mögliche Beendigung des Kriegs in der Ukraine sprechen. Auf einen US-Vorschlag zu einer 30-tägigen Waffenruhe hat Putin bisher zurückhaltend reagiert. Auch ein Treffen der beiden Staatschefs ist angedacht – womöglich in Saudi-Arabien, allerdings bisher ohne konkreten Termin. Was von dem Gespräch am Dienstag zu erwarten ist – dazu einige Fragen und Antworten: