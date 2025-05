Merz will "Neustart" mit Paris und Warschau

Aktualisiert am 07.05.2025 - 12:19 Uhr

Aktualisiert am 07.05.2025 - 12:19 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Der neue Bundeskanzler ist zu seinem ersten Besuch im Ausland in Paris eingetroffen. (Quelle: Michael Kappeler/dpa/dpa-bilder)

17 Stunden nach seiner Ernennung zum Bundeskanzler bricht Friedrich Merz zu seiner ersten Auslandsreise auf. Er will nicht alles anders machen in der Außenpolitik, aber doch neue Akzente setzen.

Bundeskanzler Friedrich Merz strebt einen "Neustart" in den Beziehungen zu Frankreich und Polen an. Auf seinem Flug zu seinem Antrittsbesuch beim französischen Präsident Emmanuel Macron sagte der CDU-Politiker, es gehe ihm bei seiner Reise nach Paris und Warschau noch nicht um konkrete Beschlüsse. Aber er wolle ein Zeichen "nach innen und nach außen" setzen, dass er sich für eine gute Zusammenarbeit gerade mit diesen beiden Ländern einsetzen und "ein bisschen auch einen Neustart" einleiten wolle. Gerade aus Frankreich seien in den letzten Jahren Klagen gekommen, dass Deutschland sich zu wenig um die Beziehungen kümmere.