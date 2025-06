Krieg zwischen Israel und Iran Zweite Kriegswoche: Europäer ringen um diplomatische Lösung

Aktualisiert am 20.06.2025

Im Iran protestieren die Menschen gegen die israelischen Angriffe. (Quelle: Vahid Salemi/AP/dpa/dpa-bilder)

Im Schatten US-amerikanischer Drohungen gegen Iran und weiterer israelischer Angriffe bemüht sich Europa um eine Verhandlungslösung. Was muss geschehen, damit die Waffen schweigen?

Auch eine Woche nach Kriegsbeginn setzt die israelische Luftwaffe ihre Angriffe im Iran fort. Ziel waren zuletzt iranische Raketensysteme, wie das israelische Militär mitteilte. Unterdessen bemühen sich Deutschland, Frankreich und Großbritannien um eine Verhandlungslösung. Bundesaußenminister Johann Wadephul trifft heute gemeinsam mit seinen Kollegen aus Frankreich und Großbritannien mit dem iranischen Chefdiplomaten Abbas Araghtschi in Genf zu Gesprächen zusammen.

Iran sei nun am Zug, mahnte Wadephul vor dem Treffen. Araghtschi forderte hingegen ein Ende der israelischen Angriffe als Voraussetzung für Verhandlungen.

US-Präsident Donald Trump hatte seine Sprecherin Karoline Leavitt erklären lassen, er wolle innerhalb der nächsten zwei Wochen darüber entscheiden, ob die USA als wichtigster Verbündeter Israels in den Krieg gegen den Iran eingreifen werden.

Macron: Militärische Lösung nicht zielführend

Der britische Außenminister David Lammy, der kurz vor dem Treffen in Genf mit US-Außenminister Marco Rubio in Washington zusammentraf, sieht das von Trump genannte Zeitfenster als Chance für eine diplomatische Lösung und warnte vor einer weiteren Eskalation des Konflikts. Es sei jetzt an der Zeit, den dramatischen Szenen ein Ende zu setzen, sagte Lammy.

Auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron mahnte eine Verhandlungslösung an. "Der iranische Nuklearbereich ist eine Bedrohung und in der Sache darf es keine laxe Haltung geben", sagte Macron in Paris. Er ergänzte aber: "Niemand kann ernsthaft glauben, dass man auf diese Bedrohung mit den laufenden Operationen antwortet." Es gebe sehr gut geschützte Werke im Iran und niemand könne derzeit genau sagen, wo sich das auf 60 Prozent angereicherte Uran befinde.

Katz will umfassende Evakuierung Teherans

Nach einem baldigen Ende des Konflikts sah es zunächst nicht aus. Israels Verteidigungsminister Israel Katz wies die Armee an, ihre Angriffe auszuweiten und dabei verstärkt Ziele der Regierung in Teheran ins Visier zu nehmen. Auf diese Weise solle das "Regime" destabilisiert werden, sagte Katz. Staatliche Symbole sollten angegriffen und eine umfassende Evakuierung der Bevölkerung Teherans herbeigeführt werden.

Das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) bereitet sich auf größere Flüchtlingsgruppen aus dem Iran vor. "Wir erstellen Krisenpläne", sagte UNHCR-Chef Filippo Grandi der Deutschen Presse-Agentur. "Wir haben sie noch nicht veröffentlicht, weil wir nicht genügend Informationen haben und weil wir die Entwicklung abwarten. Aber wir planen auf jeden Fall." Es gebe bereits unbestätigte Berichte über Ankömmlinge aus dem Iran in Armenien, Aserbaidschan und Turkmenistan, sagte Grandi.

Israel euphorisch über eigene militärische Stärke

Bei den Angriffen am Freitag wurden nach israelischen Angaben Raketensysteme in den Gebieten von Teheran und Isfahan zerstört. Mit den Angriffen plane die Luftwaffe, ihre Handlungsfreiheit im iranischen Luftraum auszuweiten, teilte das Militär mit.