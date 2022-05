Russische Invasion Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage Von dpa 05.05.2022 - 05:07 Uhr Lesedauer: 4 Min. Menschen laufen durch das zerstörte Mariupol. (Quelle: Alexei Alexandrov/AP/dpa./dpa)

Kiew (dpa) - Die Ukraine hofft auf weitere Rettungsaktionen fĂŒr bedrohte Zivilisten aus der von Russland fast vollstĂ€ndig eroberten Hafenstadt Mariupol.

Das russische MilitĂ€r kĂŒndigte fĂŒr Donnerstag, Freitag und Samstag jeweils Feuerpausen an, damit die Menschen das dort belagerte Stahlwerk Azovstal verlassen können. In Kiew sicherte PrĂ€sident Wolodymyr Selenskyj dasselbe fĂŒr die ukrainische Seite zu. "Wir hoffen, weiterhin Menschen aus Azovstal, aus Mariupol retten zu können", sagte er in seiner abendlichen Videoansprache am Mittwoch.

Mit schweren Raketenangriffen auf Bahnanlagen in der Ukraine versuchten russische Truppen am Mittwoch weiter, die Nachschubwege fĂŒr westliche Waffen zu zerstören. In der polnischen Hauptstadt Warschau soll am Donnerstag eine internationale Geberkonferenz Geld fĂŒr humanitĂ€re Hilfe in der kriegsgeplagten Ukraine sammeln.

KĂ€mpfe und Feuerpausen am Stahlwerk Azovstal

In der stark zerstörten Stadt Mariupol am Asowschen Meer hielten sich die letzten ukrainischen Verteidiger weiter in dem weitlÀufigen FabrikgelÀnde von Azovstal verschanzt. Unter der Erde gibt es ein kompliziertes Tunnelsystem, in dem sich nach SchÀtzungen neben den Bewaffneten auch noch etwa 200 Zivilisten versteckt haben. Russische Truppen seien seit zwei Tagen auf das GelÀnde vorgedrungen, sagte der Kommandeur des Regiments Asow, Denis Prokopenko. "Es gibt schwere, blutige KÀmpfe."

Allerdings kĂŒndigte das russische MilitĂ€r eine Feuerpause und einen vorĂŒbergehenden RĂŒckzug seiner Truppen fĂŒr weitere Evakuierungen an. Am Donnerstag, Freitag und Samstag sollten jeweils von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr Ortszeit (7.00 Uhr bis 17.00 Uhr MESZ) so genannte Fluchtkorridore eingerichtet werden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Aus dem Stahlwerk Azovstal gerettete Zivilisten dĂŒrften anschließend selbst entscheiden, ob sie in der Ukraine bleiben oder nach Russland gebracht werden wollen.