Ukraine-Besuch Bundestagspräsidentin Bas in Kiew eingetroffen Von dpa Aktualisiert am 08.05.2022 - 09:22 Uhr

Kiew (dpa) - Bundestagspräsidentin Bärbel Bas ist am Sonntag in Kiew eingetroffen, wo sie an den Gedenkveranstaltungen zum Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa vor 77 Jahren teilnehmen will.

Die SPD-Politikerin ist nach dem Bundespräsidenten die zweithöchste Repräsentantin der Bundesrepublik und damit die wichtigste deutsche Politikerin, die die Ukraine seit Beginn des russischen Angriffskriegs besucht. Sie folgt einer Einladung des ukrainischen Parlamentspräsidenten Ruslan Stefantschuk.

Im Namen des Deutschen Bundestages will die SPD-Politikerin am Grabmal des Unbekannten Soldaten und am Denkmal f√ľr die ermordeten ukrainischen Juden in Babyn Jar Kr√§nze niederlegen. Bas und Stefantschuk wollen gemeinsam aller zivilen und milit√§rischen Opfer des Zweiten Weltkrieges gedenken. Geplant ist auch ein Gespr√§ch mit dem ukrainischen Pr√§sidenten Wolodymyr Selenskyj - sofern die Sicherheitslage dies zul√§sst.

Das Verhältnis zwischen Berlin und Kiew war in den vergangenen Wochen extrem angespannt gewesen. Verursacht wurde dies vor allem durch das Ausladen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der zusammen mit den Präsidenten Polens und der drei baltischen Staaten nach Kiew reisen wollte. In Berlin wurde dies als ein beispielloser Vorgang und Affront gewertet. Die Irritationen wurden laut Bundespräsidialamt bei einem Telefongespräch von Steinmeier und Selenskyj am vergangenen Donnerstag aber ausgeräumt.

Baerbock-Reise geplant

Vor der Bundestagspr√§sidentin war am vergangenen Dienstag der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz in Kiew gewesen. In den kommenden Tagen ist zudem eine Reise von Au√üenministerin Annalena Baerbock (Gr√ľne) geplant.