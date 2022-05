Nach PrĂ€sident Sauli Niinistö und Regierungschefin Sanna Marin haben sich in Finnland auch Marins Sozialdemokraten fĂŒr eine Nato-Mitgliedschaft ihres Landes ausgesprochen.

Außenministerin Annalena Baerbock zeigte sich derweil irritiert ĂŒber Äußerungen des tĂŒrkischen PrĂ€sidenten Recep Tayyip Erdogan . Ihrer Ansicht nach mĂŒsste jedes demokratische Land eigentlich erfreut sein, wenn Demokratien mit starken VerteidigungsfĂ€higkeiten das gemeinsame BĂŒndnis stĂ€rker machten, so die GrĂŒnen-Politikerin nach einem G7-Außenministertreffen an der Ostsee . Erdogan hatte tags zuvor erklĂ€rt, dass er "keine positive Meinung" zu einem möglichen Nato-Beitritts Finnlands und auch Schwedens hat.

In einem Telefonat mit Finnlands PrĂ€sident Sauli Niinistö hat Kremlchef Wladimir Putin den geplanten Nato-Beitritt Helsinkis als Fehler bezeichnet. Von Russland gehe keine Bedrohung fĂŒr das Nachbarland aus, betonte Putin nach Kremlangaben bei dem GesprĂ€ch. Finnlands Abkehr von der traditionellen NeutralitĂ€t werde zu einer Verschlechterung der bislang guten nachbarschaftlichen Beziehungen fĂŒhren, warnte er.

Finnland und auch das benachbarte Schweden sind heute bereits enge Partner der Nato, aber keine offiziellen Mitglieder. Russlands Einmarsch in die Ukraine hat in beiden LĂ€ndern eine intensive Nato-Debatte ausgelöst. Eine Mitgliedschaft Finnlands wĂŒrde die Nato-Grenze zu Russland mit einem Schlag verdoppeln. Russland will seine Reaktion von der konkreten militĂ€rischen Infrastruktur des BĂŒndnisses abhĂ€ngig machen.