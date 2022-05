Von der Leyen: Wiederaufbauhilfen fĂŒr Ukraine an Reformen binden

EU-KommissionsprĂ€sidentin Ursula von der Leyen hat vorgeschlagen, kĂŒnftige Wiederaufbauhilfen fĂŒr die Ukraine angesichts des EU-Beitrittswunsches des Landes an Reformen zu koppeln. "Wir werden sowieso den Wiederaufbau der Ukraine mitfinanzieren mĂŒssen", sagte von der Leyen am Donnerstag in der ZDF-Sendung "maybrit illner". Dann sei es ihrer Ansicht nach sinnvoll zu sagen: "Ja zu Investitionen, aber gleich mit den notwendigen Reformen, zum Beispiel gegen Korruption oder zum Beispiel fĂŒr den Aufbau der Rechtsstaatlichkeit."

Melnyk zu schweren Waffen: Eindruck, dass Scholz nicht liefern will

Der ukrainische Botschafter in Berlin, Andrij Melnyk, hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) erneut eine zögerliche Haltung bei der Lieferung schwerer Waffen vorgeworfen. "Wir haben den Eindruck, dass der Kanzler nicht liefern will", sagte Melnyk dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND, Freitag). Bislang seien weder Gepard-Panzer, noch Leopard 1 oder Marder geliefert worden, kritisierte er. Auch der angekĂŒndigte Ringtausch mit T-72-Panzern fĂŒr die Ukraine aus Slowenien habe bisher nicht geklappt.

Berlin kĂŒndigte unterdessen an, Tschechien in einem sogenannten Ringtausch 15 Leopard-2-Panzer zur VerfĂŒgung zu stellen, um damit Lieferungen schwerer Waffen des Nato-Partners an die Ukraine auszugleichen. "Die Auslieferung soll noch dieses Jahr beginnen und auch einen 30-Tage-Vorrat an 120 mm Munition umfassen", teilte das Verteidigungsministerium den zustĂ€ndigen Obleuten im Bundestag mit. Das Schreiben lag der Deutschen Presse-Agentur am Freitag vor.

Russische und US-MilitÀrs telefonieren

Nach fast drei Monaten Krieg haben die Generalstabschefs der USA und Russlands ein GesprĂ€ch zur Lage in der Ukraine gefĂŒhrt. Auf Initiative Washingtons hĂ€tten der russische Generalstabschef Waleri Gerassimow und sein US-Kollege Mark Milley bei dem Telefonat ĂŒber Fragen von gegenseitigem Interesse gesprochen, darunter die Situation in der Ukraine, teilte am Donnerstag das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Details wurden nicht genannt.

Das bringt der Tag

In der Ukraine wird am Freitag der erste Prozess gegen einen russischen Soldaten wegen eines mutmaßlichen Kriegsverbrechens fortgesetzt. Die Staatsanwaltschaft fordert lebenslange Haft fĂŒr den 21-JĂ€hrigen, der einen Zivilisten erschossen haben soll.

Zur Außenministertagung des Europarates am Freitag kĂŒndigte Baerbock an, dass Deutschland mit anderen Staaten die ausfallenden MitgliedsbeitrĂ€ge Russlands ĂŒbernehmen werde. Die Arbeit der Menschenrechtsorganisation dĂŒrfe nicht unter dem Ausschluss leiden.