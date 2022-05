Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz hat erneut den Kurs der Bundesregierung bei Waffenlieferungen an die Ukraine zur Abwehr des russischen Angriffs angeprangert. "Die Bundesrepublik Deutschland hat bis zum heutigen Tag keine schweren Waffen geliefert", sagte Merz in einem am Sonntagabend in der ZDF-Sendung "Berlin direkt" ausgestrahlten Interview. Andere tĂ€ten lĂ€ngst mehr. "Wenn sich alle so verhalten wĂŒrden wie die Bundesrepublik Deutschland, dann hĂ€tte die russische Armee Kiew lĂ€ngst eingenommen."