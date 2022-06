Die Regierung in Budapest verlangt, die geplanten Strafma├čnahmen gegen Patriarch Kirill, das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche, zu streichen. Das best├Ątigten mehrere Diplomaten in Br├╝ssel der Deutschen Presse-Agentur. Der Ausweg aus dieser diplomatischen Blockade war am Donnerstag zun├Ąchst unklar.

Im Osten der Ukraine setzten russische Truppen unterdessen ihre schrittweise Eroberung der Gro├čstadt Sjejwerodonezk fort. Das ukrainische Milit├Ąr berichtete dagegen von der R├╝ckeroberung von 20 Ortschaften im besetzten Gebiet Cherson im S├╝den. Die Ukraine geht am Donnerstag in den 99. Tag des Krieges. Die Bundesregierung sagte dem bedr├Ąngten Land nicht nur hochmoderne Flugabwehrwaffen zu. Kanzler Olaf Scholz (SPD) sagte auch, er setze auf eine schnelle Lieferung durch die deutsche R├╝stungsindustrie.

Plan in Br├╝ssel war eigentlich, das Beschlussverfahren f├╝r das sechste Sanktionspaket am Mittwoch auf den Weg zu bringen. Zuvor war in der Nacht zum Dienstag nach langem Streit eine Einigung im Streit ├╝ber das geplante ├ľl-Embargo erzielt worden. Ungarn setzte durch, dass ├ľllieferungen per Pipeline zun├Ąchst ausgenommen werden.