Ankara (dpa) - Im Streit um die Blockade von ukrainischem Getreide in H├Ąfen am Schwarzen Meer hat Russland jegliche Schuld von sich gewiesen. Au├čenminister Sergej Lawrow machte bei einem Besuch in der T├╝rkei am Mittwoch die Ukraine selbst daf├╝r verantwortlich.