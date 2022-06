Krieg in der Ukraine: So ist die Lage

Unterdessen stellte Kremlchef Wladimir Putin in Moskau den von ihm befohlenen Waffengang gegen die Ukraine auf eine Ebene mit dem Großen Nordischen Krieg unter Zar Peter I. - und sprach von einer RĂŒckholaktion russischer Erde. Russland hatte die Ukraine am 24. Februar angegriffen. Der Freitag ist fĂŒr Kiew der 107. Tag des Krieges.

Die Situation an der Front sei "ohne wesentliche Änderungen", sagte Selenskyj am Donnerstag in einer Videobotschaft. Der strategisch wichtige Ort Sjewjerodonezk und seine Nachbarstadt Lyssytschansk sowie andere StĂ€dte im Donbass, die russische Angreifer derzeit als SchlĂŒsselziele im Osten des Landes betrachteten, könnten sich wirksam verteidigen. Er warb fĂŒr eine weitere AnnĂ€herung der EU an sein Land. "Die meisten EuropĂ€er unterstĂŒtzen die Integration der Ukraine."