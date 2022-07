Drei Tote in Charkiw – Putin schwört Parlament ein

Kiew widerspricht Putin scharf

Selenskyj bittet um weitere Waffenlieferungen

Keine Parlamentsmehrheit fĂŒr Lieferung von 200 Fuchs-Panzern

Die Forderung von CDU und CSU, der Ukraine kurzfristig 200 Transportpanzer vom Typ Fuchs zu liefern, fand derweil keine Mehrheit im Bundestag. Das Parlament stimmte in der Nacht zum Freitag gegen einen entsprechenden Entschließungsantrag der Unionsfraktion. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) hatte bereits im Vorfeld der Abstimmung vor einem "AusplĂŒndern" der Bundeswehr gewarnt. "Wir unterstĂŒtzen die Ukraine mit allem, was möglich und verantwortbar ist. Aber wir mĂŒssen die VerteidigungsfĂ€higkeit Deutschlands gewĂ€hrleisten", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur.

Zuvor hatte der Bundestag Maßnahmen zur beschleunigten Beschaffung beschlossen, um die AusrĂŒstung der Bundeswehr rasch zu verbessern. Das am Donnerstagabend verabschiedete Gesetz ermöglicht es fĂŒr zunĂ€chst dreieinhalb Jahre, AuftrĂ€ge schneller zu vergeben. So können verschiedene AuftrĂ€ge gemeinsam erteilt und Gemeinschaftsprojekte mit anderen EU-Staaten einfacher realisiert werden.

Tote und Verletzte bei Beschuss

Bei Beschuss von Orten im Kriegsgebiet Ostukraine wurden erneut Menschen verletzt oder getötet. In der Region Charkiw sprachen die Behörden am Donnerstag von drei Toten und fĂŒnf Verwundeten durch russische Angriffe. In den Orten Kramatorsk und Awdijiwka in der Region Donezk starben den Behörden zufolge zwei Menschen, acht wurden verletzt. Russische Angriffe hĂ€tten nur zivile Ziele getroffen, erklĂ€rte der Gouverneur des Gebiets, Pawlo Kyrylenko. Die prorussischen Separatisten in der Region Donezk sprachen von einem Toten und elf Verletzten durch ukrainischen Beschuss. Berichte aus den Kampfgebieten können nicht unabhĂ€ngig geprĂŒft werden.