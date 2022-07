Viktor Orbán: Wladimir Putins bester Mann in Europa

Stachel im Fleisch der Ukraine-Solidarität

Politisch stand Orbáns Österreich-Besuch ganz im Zeichen Wladimir Putins: Der ungarische Premier forderte die EU vehement dazu auf, ihre Strategie im Ukraine-Krieg zu überdenken. "Der Krieg ist in dieser Form nicht zu gewinnen", erklärte er in Wien. Stattdessen drohe der EU ein kriegswirtschaftliches Szenario mit Knappheit bei einzelnen Gütern und Arbeitslosigkeit.

Österreichs Kanzler Nehammer und Ungarns Premier Orbán nach der Pressekonferenz. (Quelle: Georg Hochmuth/dpa)

Es ist nicht das erste Mal, dass der Ungar sich als Stachel im Fleisch der europäischen Ukraine-Solidarität inszeniert. Wie auch bei anderen Themen – Rechtsstaat, Migration, Demokratie – setzt Orbán auf eine aggressive Gegenposition zur restlichen EU. Schon bei seiner Rede am Samstag in Rumänien polterte er gegen den westlichen Ukraine-Kurs: "Wir sitzen in einem Auto mit vier kaputten Reifen", erklärte Orbán vor Anhängern. "Die Sanktionen erschüttern Russland nicht."

Sein Auftritt in Rumänien war auch deswegen bemerkenswert, weil Orbán sich nicht zu schade war, auch astreine russische Propagandaerzählungen zu verbreiteten. Etwa die vom angeblichen Untergang Europas: So behauptete er, derzeit würden europäischen Regierungen "fallen wie Dominosteine" (auch wenn die Entwicklungen in Großbritannien, Estland und Italien schwer zu vergleichen sind). Zudem suggerierte er, der Westen habe die Sicherheitsinteressen Moskaus ignoriert und die russische Invasion daher mit verschuldet. In der Ferne hörte man im Kreml die Sektkorken knallen.

Nehammers Kritik am "lieben Viktor"

Orbáns Entgleisungen zum Trotz empfing Nehammer den "lieben Viktor" bei der Pressekonferenz mit warmen Worten: Beide Länder verbinde "eine sehr tiefgehende Freundschaft" mit viel Vertrauen. Ganz in Orbáns Sinne waren kaum Fragen von Pressevertretern erlaubt. Themen wie Demokratieabbau und Korruption in Ungarn kamen gar nicht zur Sprache.

Österreichs Kanzler Nehammer setzte seinem Gegenüber immerhin in einigen Punkten etwas entgegen: So betonte er die Bedeutung gezielter Sanktionen, wie etwa bei elektronischen Bauteilen. Zugleich stellte er klar: "Sanktionen müssen den mehr treffen, gegen den sie gerichtet sind, und nicht dem mehr schaden, der sie beschließt." Nehammer suggerierte damit, dass der Schaden für Europa nicht mehr allzu lange tragbar sei – und argumentierte sich damit zumindest in die Nähe seines Gastes. Auch beim Bekämpfen irregulärer Migration waren sich Nehammer und Orbán weitgehend einig. Letzterer dürfte zufrieden nach Hause gereist sein.

Ungarn will mehr russisches Gas kaufen